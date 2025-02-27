«Отмороженный? Да». Хачанов — о поведении Ника Кирьоса

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о резонансном поведении финалиста Уимблдона 2022 года и чемпиона семи турниров ATP австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

— Кирьоса можно вывести из себя? Он парень эмоциональный.

— Мне удавалось. Все разы, что с ним играл, выводил его. У меня был главный фокус — не попадаться на его провокации.

— Он начинает больше рисковать, когда «плывёт»?

— Он сам по себе такой, у него такая натура. Мы играли в 2019 году в Цинциннати. Я уступал первый сет 7:6, второй выиграл с таким же счётом. Он уже сломал ракетку, получил предупреждение. Вышел в туалет, а вернулся на корт с двумя сломанными ракетками. Ему дали ещё одно предупреждение, он начинает сильнее ругаться, мол, я их сломал не на корте, в раздевалке, это моё дело… Матч заканчивается, он ломает ракетку и получает штраф в $ 120 тыс. Он там всех послал, судью послал. Отмороженный? Да. Его поэтому дисквалифицировали с Рима, он стульями кидался.

— А какие у него отношения с теннисистами?

— У меня с ним нормальные отношения, мне кажется, он меня уважает. Мне кажется, у него всё это немного наиграно, как в UFC треш-ток, — сказал Хачанов в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.