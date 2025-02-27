«Это безумие». Медведев — о предстоящем матче с Грикспором на турнире в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в четвертьфинале турнира Дубае.
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«Это безумие. На самом деле, мы довольно много тренировались. Я много смотрю его по телевизору, он, вероятно, тоже много смотрит меня по телевизору, так что мы знаем, чего ожидать. Я был действительно впечатлён его уровнем сегодня, он выглядел так, будто становился лучше во время матча. Это был отличный матч, чтобы победить действующего чемпиона, и он тоже был в отличной форме. Так что я с нетерпением жду этого, он сильный соперник, и я надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис», — приводит слова Медведева Punto de Break.
В 1/8 финала Грикспор обыграл француза Уго Умбера, а Медведев победил Джованни Мпетчи Перрикара.
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