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«Это безумие». Медведев — о предстоящем матче с Грикспором на турнире в Дубае

«Это безумие». Медведев — о предстоящем матче с Грикспором на турнире в Дубае
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в четвертьфинале турнира Дубае.

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
47
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Это безумие. На самом деле, мы довольно много тренировались. Я много смотрю его по телевизору, он, вероятно, тоже много смотрит меня по телевизору, так что мы знаем, чего ожидать. Я был действительно впечатлён его уровнем сегодня, он выглядел так, будто становился лучше во время матча. Это был отличный матч, чтобы победить действующего чемпиона, и он тоже был в отличной форме. Так что я с нетерпением жду этого, он сильный соперник, и я надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис», — приводит слова Медведева Punto de Break.

В 1/8 финала Грикспор обыграл француза Уго Умбера, а Медведев победил Джованни Мпетчи Перрикара.

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