Маркос Гирон на отказе Томми Пола вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
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Десятая ракетка мира американец Томми Пол снялся с матча второго тур турнира в Акапулько (Мексика) против соотечественника Маркоса Гирона.
Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 01:55 МСК
52
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
Rt
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10
Томми Пол
Т. Пол
Таким образом, Гирон вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) – Алекс Михельсен (США).
Напомним, ранее американский теннисист Тейлор Фриц снялся с турнира в Акапулько из-за травмы живота.
Турнир в Акапулько проходит с 24 по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является австралийский теннисист Алекс де Минор, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.
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