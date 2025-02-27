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Маркос Гирон на отказе Томми Пола вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Маркос Гирон на отказе Томми Пола вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
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Десятая ракетка мира американец Томми Пол снялся с матча второго тур турнира в Акапулько (Мексика) против соотечественника Маркоса Гирона.

Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 01:55 МСК
Маркос Гирон
52
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Томми Пол
10
США
Томми Пол
Т. Пол

Таким образом, Гирон вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) – Алекс Михельсен (США).

Напомним, ранее американский теннисист Тейлор Фриц снялся с турнира в Акапулько из-за травмы живота.

Турнир в Акапулько проходит с 24 по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является австралийский теннисист Алекс де Минор, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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