Маркос Гирон на отказе Томми Пола вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Десятая ракетка мира американец Томми Пол снялся с матча второго тур турнира в Акапулько (Мексика) против соотечественника Маркоса Гирона.

Таким образом, Гирон вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) – Алекс Михельсен (США).

Напомним, ранее американский теннисист Тейлор Фриц снялся с турнира в Акапулько из-за травмы живота.

Турнир в Акапулько проходит с 24 по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является австралийский теннисист Алекс де Минор, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Теннис: главные события 2025 года