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Бен Шелтон проиграл в двух сетах Давиду Гоффену во втором круге турнира в Акапулько

Бен Шелтон проиграл в двух сетах Давиду Гоффену во втором круге турнира в Акапулько
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14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон проиграл 63-й ракетке рейтинга бельгийскому спортсмену Давиду Гоффену во втором круге турнира в Акапулько со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 03:10 МСК
Давид Гоффен
63
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Шелтон сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал все (один из одного) брейк-пойнты. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге бельгиец встретится с Хольгером Руне ил Брэндоном Накашимой.

Напомним, турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по первое марта. Призовой фонд состязания составляет $ 2 585 410.

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