Бен Шелтон проиграл в двух сетах Давиду Гоффену во втором круге турнира в Акапулько
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14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон проиграл 63-й ракетке рейтинга бельгийскому спортсмену Давиду Гоффену во втором круге турнира в Акапулько со счётом 6:7 (3:7), 3:6.
Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 03:10 МСК
63
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
14
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Матч продолжался 1 час 44 минуты. Шелтон сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал все (один из одного) брейк-пойнты. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге бельгиец встретится с Хольгером Руне ил Брэндоном Накашимой.
Напомним, турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по первое марта. Призовой фонд состязания составляет $ 2 585 410.
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