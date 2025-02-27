Бен Шелтон проиграл в двух сетах Давиду Гоффену во втором круге турнира в Акапулько

14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон проиграл 63-й ракетке рейтинга бельгийскому спортсмену Давиду Гоффену во втором круге турнира в Акапулько со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Шелтон сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал все (один из одного) брейк-пойнты. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге бельгиец встретится с Хольгером Руне ил Брэндоном Накашимой.

Напомним, турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по первое марта. Призовой фонд состязания составляет $ 2 585 410.