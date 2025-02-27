Денис Шаповалов обыграл Алекса Михельсена и вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Акапулько

В ночь с 26 на 27 февраля мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч второго круга, в котором встретились 32-я ракетка мира Денис Шаповалов, представляющий Канаду (девятый посев на турнире), и 34-й в рейтинге ATP Алекс Михельсен из США. Игра завершилась победой Шаповалова в двух сетах — 6:4, 6:3.
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Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Шаповалов трижды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав четыре из шести брейк-пойнтов. Михельсен не выполнил ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из пяти заработанных.
В четвертьфинале турнира ATP-500 в Акапулько Денис Шаповалов встретится с 52-й ракеткой мира Маркосом Гироном из США.
Видео: Даниил Медведев и Денис Шаповалов тренируются на пляже в Женеве
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