Турнир WTA-250 в Остине: результаты игрового дня с 26 на 27 февраля

В ночь с 26 на 27 февраля мск на хардовом турнире категории WTA-250 в Остине (США, штат Техас) прошёл третий игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами (курсивом выделены победители матчей).

Теннис. WTA-250, Остин. Результаты игрового дня с 26 на 27 февраля мск

Татьяна Мария (Германия) — Анна Блинкова (Россия) — 2:6, 2:6.

— 2:6, 2:6. Маккартни Кесслер (США, 5) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 7:5.

— Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 7:5. Джессика Пегула (США, 1) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 6:1, 6:3.

— Нурия Парризас-Диас (Испания) — 6:1, 6:3. Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 3:6, 0:6.

— 6:4, 3:6, 0:6. Кимберли Биррелл (Австралия) — Эна Сибахара (Япония) — 3:6, 6:4, 4:6.

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