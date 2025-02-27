Накашима на отказе Руне вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 42-й ракетке рейтинга американскому спортсмену Брэндону Накашиме во втором круге турнира в Акапулько (Мексика) со счётом 0:3 (отказ Руне).

Матч продолжался 14 минут. Руне не сделал ни одной подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт. В следующем круге Накашима встретится с Давидом Гоффеном.

Напомним, турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по первое марта. Призовой фонд состязания составляет $ 2 585 410.