Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Накашима на отказе Руне вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько

Накашима на отказе Руне вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько
Комментарии

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 42-й ракетке рейтинга американскому спортсмену Брэндону Накашиме во втором круге турнира в Акапулько (Мексика) со счётом 0:3 (отказ Руне).

Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 05:05 МСК
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
3
         
Брэндон Накашима
42
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Матч продолжался 14 минут. Руне не сделал ни одной подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт. В следующем круге Накашима встретится с Давидом Гоффеном.

Напомним, турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по первое марта. Призовой фонд состязания составляет $ 2 585 410.

Материалы по теме
Бен Шелтон проиграл в двух сетах Давиду Гоффену во втором круге турнира в Акапулько
Комментарии
Новости. ATP
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android