Паула Бадоса вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Мериде, отдав три гейма Жаклин Кристиан

В ночь с 26 на 27 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился матч второго круга между 11-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой (второй посев на турнире) и 85-й в мировом рейтинге Жаклин Кристиан из Румынии. Победу в двух сетах одержала Бадоса — 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Бадоса восемь раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Кристиан выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и не заработала за матч ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Паула Бадоса сыграет со 121-й ракеткой мира Дарьей Сэвилл, представляющей Австралию.

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