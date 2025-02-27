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Жаклин Кристиан — Паула Бадоса, результат матча 27 февраля 2025, счет 0:2 (2:6, 1:6), 2-й круг WTA-500 в Мериде

Паула Бадоса вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Мериде, отдав три гейма Жаклин Кристиан
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В ночь с 26 на 27 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился матч второго круга между 11-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой (второй посев на турнире) и 85-й в мировом рейтинге Жаклин Кристиан из Румынии. Победу в двух сетах одержала Бадоса — 6:2, 6:1.

Мерида. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Жаклин Кристиан
85
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Паула Бадоса
11
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Бадоса восемь раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Кристиан выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и не заработала за матч ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Паула Бадоса сыграет со 121-й ракеткой мира Дарьей Сэвилл, представляющей Австралию.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде

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