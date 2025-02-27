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Александр Зверев сенсационно проиграл Лёнеру Тину во втором круге турнира в Акапулько

Александр Зверев сенсационно проиграл Лёнеру Тину во втором круге турнира в Акапулько
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2-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев проиграл 83-й ракетке рейтинга американскому спортсмену Лёнеру Тину во втором круге турнира в Акапулько со счётом 3:6, 4:6.

Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 05:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Лёнер Тин
83
США
Лёнер Тин
Л. Тин

Матч продолжался 1 час 28 минут. Зверев сделал шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету его соперника четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три из шести реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге американец встретится с чешским спортсменом Томашем Махачем.

Напомним, турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по первое марта. Призовой фонд состязания составляет $ 2 585 410.

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