Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня с 26 на 27 февраля
В ночь с 26 на 27 февраля мск на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде прошёл третий игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей (курсивом выделены победители).
Теннис. WTA-500, Мерида. Результаты игрового дня с 26 на 27 февраля мск
- Дарья Сэвилл (Австралия) — Ангелина Калинина (Украина) — 4:6, 6:2, 6:2.
- Джессика Бузас Манейро (Испания) — Элина Аванесян (Армения) — 1:6, 4:6.
- Донна Векич (Хорватия, 5) — Майя Джойнт (Австралия) — 1:6,2:6.
- Жаклин Кристиан (Румыния) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 2:6, 1:6.
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