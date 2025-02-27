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Донна Векич — Майя Джойнт, результат матча 27 февраля 2025, счет 0:2 (1:6, 2:6), 2-й круг WTA-500 в Мериде

Донна Векич разгромно проиграла 103-й ракетке мира во втором круге WTA-500 в Мериде
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В ночь с 26 на 27 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился матч второго круга между 20-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич (пятый посев на турнире) и 103-й в мировом рейтинге Майей Джойнт из Австралии. Векич потерпела поражение в двух сетах — 1:6, 2:6.

Мерида. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 03:50 МСК
Донна Векич
20
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Майя Джойнт
103
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Векич один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и не реализовала ни одного из двух брейк-пойнтов. Джойнт выполнила один эйс при одной двойной ошибке и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из 15 заработанных.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Майя Джойнт сыграет с 45-й ракеткой мира Элиной Аванесян, представляющей Армению.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде

Видео: Мастер-класс по приготовлению рыбы от хорватки Донны Векич

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