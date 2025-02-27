Донна Векич разгромно проиграла 103-й ракетке мира во втором круге WTA-500 в Мериде

В ночь с 26 на 27 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился матч второго круга между 20-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич (пятый посев на турнире) и 103-й в мировом рейтинге Майей Джойнт из Австралии. Векич потерпела поражение в двух сетах — 1:6, 2:6.
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Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Векич один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и не реализовала ни одного из двух брейк-пойнтов. Джойнт выполнила один эйс при одной двойной ошибке и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из 15 заработанных.
В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Майя Джойнт сыграет с 45-й ракеткой мира Элиной Аванесян, представляющей Армению.
Видео: Мастер-класс по приготовлению рыбы от хорватки Донны Векич
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