Каспер Рууд снялся с турнира в Акапулько

Сегодня, в ночь с 26 на 27 февраля по московскому времени, на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес» в Акапулько должен был состояться матч между пятой ракеткой мира Каспером Руудом и 356-й ракеткой рейтинга мексиканским спортсменом Родриго Пачеко Мендес, но норвежский теннисист снялся с соревнования.

«Мне так жаль, что мне пришлось отказаться от участия в сегодняшнем матче. Я надеялся преодолеть болезнь желудка, которая проявилась вчера, и до самого последнего момента старался изо всех сил, чтобы иметь возможность выступить сегодня вечером», — написал в своих соцсетях Рууд.

Мендес встретится в 1/4 финала турнира с Фрэнсисом Тиафо или с Алехандро Давидович-Фокиной.

Напомним, турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по первое марта.