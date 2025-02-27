Каспер Рууд снялся с турнира в Акапулько
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Сегодня, в ночь с 26 на 27 февраля по московскому времени, на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес» в Акапулько должен был состояться матч между пятой ракеткой мира Каспером Руудом и 356-й ракеткой рейтинга мексиканским спортсменом Родриго Пачеко Мендес, но норвежский теннисист снялся с соревнования.
Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 06:30 МСК
356
Родриго Пачеко Мендес
Р. Пачеко Мендес
Окончен
Rt
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Каспер Рууд
К. Рууд
«Мне так жаль, что мне пришлось отказаться от участия в сегодняшнем матче. Я надеялся преодолеть болезнь желудка, которая проявилась вчера, и до самого последнего момента старался изо всех сил, чтобы иметь возможность выступить сегодня вечером», — написал в своих соцсетях Рууд.
Мендес встретится в 1/4 финала турнира с Фрэнсисом Тиафо или с Алехандро Давидович-Фокиной.
Напомним, турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по первое марта.
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