356-я ракетка мира сыграет в четвертьфинале ATP-500 в Акапулько после снятия Каспера Рууда
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356-й номер мирового рейтинга Родриго Пачеко Мендес из Мексики сыграет в 1/4 финала домашнего хардового турнира категории ATP-500 в Акапулько. Его соперником станет победитель матча, в котором встретятся 18-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо (седьмой посев на турнире) и 48-й в рейтинге ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании.
Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 06:30 МСК
356
Родриго Пачеко Мендес
Р. Пачеко Мендес
Окончен
Rt
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5
Каспер Рууд
К. Рууд
Матч второго круга между Пачеко Мендесом и пятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (второй посев на турнире) не состоялся из-за снятия скандинавского теннисиста с турнира.
Ранее в первом круге получивший уайлд-кард на турнир ATP-500 в мексиканском Акапулько Родриго Пачеко Мендес переиграл в трёх сетах 66-ю ракетку мира австралийца Александара Вукича.
Видео: Забавное промо выставочных матчей Руне и Рууда
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