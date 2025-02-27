Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Акапулько: результаты игрового дня 27 февраля

Турнир ATP-500 в Акапулько: результаты игрового дня 27 февраля
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля по московскому времени прошли очередные матчи на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. АТР-500, Акапулько. 1/8 финала:

  • Маркос Гирон (США) — Томми Пол (США) — неявка.
  • Томаш Махач (Чехия) - Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6 (7:3), 6:1.
  • Давид Гоффен (Бельгия) - Бен Шелтон (США) - 7:6 (7:3), 6:3.
  • Денис Шаповалов (Канада) — Алекс Михельсен (США) — 6:3,  6:4.
  • Брэндон Накашима (США) — Хольгер Руне (Дания) — 3:0 — отказ.
  • Лёнер Тин (США) - Александр Зверев (Германия)  — 6:3, 6:4.
  • Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) — Каспер Рууд (Норвегия) -  неявка.
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.
Сетка турнира в Акапулько
Календарь турнира в Акапулько
Комментарии
Новости. ATP
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android