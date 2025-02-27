Турнир ATP-500 в Акапулько: результаты игрового дня 27 февраля
В ночь с 26 на 27 февраля по московскому времени прошли очередные матчи на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Теннис. АТР-500, Акапулько. 1/8 финала:
- Маркос Гирон (США) — Томми Пол (США) — неявка.
- Томаш Махач (Чехия) - Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6 (7:3), 6:1.
- Давид Гоффен (Бельгия) - Бен Шелтон (США) - 7:6 (7:3), 6:3.
- Денис Шаповалов (Канада) — Алекс Михельсен (США) — 6:3, 6:4.
- Брэндон Накашима (США) — Хольгер Руне (Дания) — 3:0 — отказ.
- Лёнер Тин (США) - Александр Зверев (Германия) — 6:3, 6:4.
- Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) — Каспер Рууд (Норвегия) - неявка.
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.
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