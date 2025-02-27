Турнир ATP-500 в Акапулько: результаты игрового дня 27 февраля

В ночь с 26 на 27 февраля по московскому времени прошли очередные матчи на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. АТР-500, Акапулько. 1/8 финала: