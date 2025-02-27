Три теннисиста из топ-20 ATP снялись с турнира в Акапулько из-за пищевого отравления

Сразу несколько сеяных теннисистов завершили выступления на турнире АТР-500 в Акапулько (Мексика) из-за пищевого отравления.

Пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд не вышел на матч второго круга турнира в Акапулько с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом (356-й номер рейтинга ATP), сославшись на проблемы с желудком. 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне отказался от продолжения борьбы во встрече с американцем Брэндоном Накашимой, проиграв первые три гейма. Позднее он написал в соцсетях, что у него пищевое отравление. Занимающий 10-ю строчку в рейтинге ATP американец Томми Пол снялся с матча с соотечественником Маркосом Гироном.

Ещё один американец Алекс Михельсен доиграл свой матч с канадцем Денисом Шаповаловым (3:6, 4:6), но также сообщил, что по ходу встречи у него были проблемы со здоровьем.

Также есть информация о пищевом отравлении второй ракетки мира Александра Зверева из Германии, проигравшего свой матч американцу Лёнеру Тину.