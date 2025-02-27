Турнир ATP-500 в Дубае: расписание игрового дня 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, состоятся четвертьфинальные матчи четвёртого игрового дня на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. ATP-500, Дубай. 1/4 финала, 27 февраля (время московское):

13:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Марин Чилич (Хорватия)

15:00. Лука Нарди (Италия) — Кентен Алис (Франция)

18:00. Даниил Медведев (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

19:30. Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия)

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Уго Умбер.