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Турнир ATP-500 в Дубае: расписание игрового дня 27 февраля

Турнир ATP-500 в Дубае: расписание игрового дня 27 февраля
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Сегодня, 27 февраля, состоятся четвертьфинальные матчи четвёртого игрового дня на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. ATP-500, Дубай. 1/4 финала, 27 февраля (время московское):

  • 15:00. Лука Нарди (Италия) — Кентен Алис (Франция)
  • 18:00. Даниил Медведев (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)
  • 19:30. Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия)

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Уго Умбер.

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