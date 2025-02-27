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«Что там делает камера за $ 60 тыс.?» Медведев — о спорном моменте в матче с Перрикаром

«Что там делает камера за $ 60 тыс.?» Медведев — о спорном моменте в матче с Перрикаром
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с иронией высказался о камере, прикреплённой к сетке, после матча с 29-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром (6:4, 6:4) во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Джованни Мпетчи Перрикар
29
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

«Что там делает эта камера за $ 60 тыс., если она не может показать, коснулся он сетки или нет? Спасибо!» — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале Даниил сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.

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