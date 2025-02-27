«Что там делает камера за $ 60 тыс.?» Медведев — о спорном моменте в матче с Перрикаром

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с иронией высказался о камере, прикреплённой к сетке, после матча с 29-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром (6:4, 6:4) во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Что там делает эта камера за $ 60 тыс., если она не может показать, коснулся он сетки или нет? Спасибо!» — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале Даниил сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.