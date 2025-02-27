«Что там делает камера за $ 60 тыс.?» Медведев — о спорном моменте в матче с Перрикаром
Поделиться
Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с иронией высказался о камере, прикреплённой к сетке, после матча с 29-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром (6:4, 6:4) во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
29
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
«Что там делает эта камера за $ 60 тыс., если она не может показать, коснулся он сетки или нет? Спасибо!» — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
В четвертьфинале Даниил сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
11:06
-
10:59
-
10:25
-
09:51
-
09:36
-
09:14
-
08:30
-
07:43
-
07:40
-
07:32
-
06:46
-
06:43
-
06:08
-
06:02
-
05:41
-
05:07
-
03:08
-
02:53
-
00:50
-
00:23
- 26 февраля 2025
-
23:52
-
23:21
-
23:03
-
22:49
-
22:35
-
22:34
-
22:28
-
22:21
-
22:14
-
22:04
-
21:48
-
21:35
-
21:24
-
21:19
-
20:56