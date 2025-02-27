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Лёнер Тин — о сенсационной победе над Зверевым: не могу объяснить, как я это сделал

Лёнер Тин — о сенсационной победе над Зверевым: не могу объяснить, как я это сделал
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83-я ракетка рейтинга мира, американский теннисист Лёнер Тин поделился мнением о сенсационной победе над второй ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым, на турнире в Акапулько.

Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 05:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Лёнер Тин
83
США
Лёнер Тин
Л. Тин

— Честно говоря, я не могу объяснить, как я это сделал. Я вышел на корт и старался контролировать свою половину площадки. Я знал, что будет тяжело. Здорово, что я справился. Я с нетерпением жду следующего матча.

— Вы победили Даниила в Австралии. Вы победили Зверева здесь. Вы, кажется, не нервничаете. Так ли это?

— Нервы, конечно, есть. Я стараюсь скрывать их, насколько это возможно. Иногда это получается лучше, чем в других случаях. Сосредоточенность на том, что я могу контролировать, и сохранение самообладания, насколько это возможно, действительно помогли мне пройти долгий путь, — сказал теннисист на пресс-конференции после матча.

Александр Зверев проиграл Лёнеру Тину во втором круге турнира в Акапулько со счётом 3:6, 4:6.

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