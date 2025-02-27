Лёнер Тин — о сенсационной победе над Зверевым: не могу объяснить, как я это сделал

83-я ракетка рейтинга мира, американский теннисист Лёнер Тин поделился мнением о сенсационной победе над второй ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым, на турнире в Акапулько.

— Честно говоря, я не могу объяснить, как я это сделал. Я вышел на корт и старался контролировать свою половину площадки. Я знал, что будет тяжело. Здорово, что я справился. Я с нетерпением жду следующего матча.

— Вы победили Даниила в Австралии. Вы победили Зверева здесь. Вы, кажется, не нервничаете. Так ли это?

— Нервы, конечно, есть. Я стараюсь скрывать их, насколько это возможно. Иногда это получается лучше, чем в других случаях. Сосредоточенность на том, что я могу контролировать, и сохранение самообладания, насколько это возможно, действительно помогли мне пройти долгий путь, — сказал теннисист на пресс-конференции после матча.

Александр Зверев проиграл Лёнеру Тину во втором круге турнира в Акапулько со счётом 3:6, 4:6.