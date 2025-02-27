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Даниил Медведев забавно отреагировал на пост о его отношениях с камерами

Даниил Медведев забавно отреагировал на пост о его отношениях с камерами
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Шестая ракетка мира Даниил Медведев с иронией ответил на слова журналистки Рим Абулейл, написавшей в своём посте о взаимоотношениях российского теннисиста с камерами на турнирах ATP. После того как Медведев на пресс-конференции после матча с французом Джованни Мпетчи Перрикаром (6:4, 6:4) на турнире в Дубае (ОАЭ) выступил с критикой камеры у сетки, Абулейл попросила его «никогда не меняться».

Фото: Скриншот

Напомним, в матче первого круга Australian Open — 2025 с таиландцем Касидитом Самреем (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2) россиянин несколько раз ударил ракеткой по сетке и повредил камеру, прикреплённую к ней.

В четвертьфинале турнира в Дубае Даниил сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

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