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Крейчикова — о прошлогодней травме: эта ситуация меня очень напрягает

Крейчикова — о прошлогодней травме: эта ситуация меня очень напрягает
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Победительница двух турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала, как проходит восстановление от травмы спины, полученной ещё в конце прошлого сезона. Крейчикова не сыграла ни одного матча в этом году.

«Восстановление идёт не так быстро, как я надеялась, это правда, но делаю всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее. Интересно, смогу ли я когда-нибудь снова полностью избавиться от боли? Прямо сейчас эта ситуация меня очень напрягает», — приводит слова Крейчиковой Punto de Break.

25 февраля 2025 года чешская теннисистка Барбора Крейчикова снялась с хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Также Крейчикова пропустит турниры в Майами, которые запланированы на март 2025 года.

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