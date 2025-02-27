Даниил Медведев — Таллон Грикспор: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Дубае
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Сегодня, 27 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Нидерландов Таллон Грикспор, занимающий 47-ю строчку в мировом рейтинге.
Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Таллон Грикспор
Т. Грикспор
. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Таллон Грикспор, которая начнётся не ранее 18:00 по московскому времени.
Медведев и Грикспор никогда ранее не встречались на турнирах уровня ATP.
Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.
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