Танаси Коккинакис выложил пост перед операцией в связи с травмой грудной клетки

84-я ракетка мира австралийский теннисист Танаси Коккинакис опубликовал пост, в котором рассказал о предстоящей операции в связи с травмой грудной клетки.

Фото: из личного архива Коккинакиса

«Некоторое время я боролся с этим… Вероятно, это моя самая сложная задача на сегодняшний день. Я пытался найти ответы на продолжающуюся травму грудной клетки, которую не смог устранить. Давайте посмотрим, как всё пройдёт.

Спасибо Вам за постоянную поддержку!» — написал Коккинакис на своей странице в социальных сетях.

Последний раз Коккинакис выходил на корт в матче парного разряда (с Ником Кирьосом) на Australian Open — 2025. Они снялись по ходу матча первого круга с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем при счёте 5:7, 2:3 из-за травмы Коккинакиса.