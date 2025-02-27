Турнир WTA-250 в Остине: расписание игрового дня с 26 на 27 февраля

В ночь с 27 на 28 февраля по московскому времени пройдёт очередной игровой день на турнире категории WTA-250 в Остине (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга.
Теннис. WTA-250, Остин. 1/8 финала (время московское):
27 февраля:
22:00. Диана Шнайдер (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния)
23:30. Маккартни Кесслер (США) — Кристина Букша (Испания).
28 февраля:
1:00. Кэролайн Доулхайд (США) — Варвара Грачёва (Франция)
1:30. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Гретье Миннен (Бельгия).
Действующей чемпионкой соревнований в Остине является китайская теннисистка Юань Юэ. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Ван Сиюй со счётом 6:4, 7:6 (7:4).