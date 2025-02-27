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Турнир WTA-250 в Остине: расписание игрового дня с 26 на 27 февраля

Турнир WTA-250 в Остине: расписание игрового дня с 26 на 27 февраля
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В ночь с 27 на 28 февраля по московскому времени пройдёт очередной игровой день на турнире категории WTA-250 в Остине (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга.

Теннис. WTA-250, Остин. 1/8 финала (время московское):

27 февраля:
22:00. Диана Шнайдер (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния)
23:30. Маккартни Кесслер (США) — Кристина Букша (Испания).

28 февраля:
1:00. Кэролайн Доулхайд (США) — Варвара Грачёва (Франция)
1:30. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Гретье Миннен (Бельгия).

Действующей чемпионкой соревнований в Остине является китайская теннисистка Юань Юэ. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Ван Сиюй со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

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