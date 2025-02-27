Жерар Пике — о правилах в теннисе: нужно ввести золотое очко при счете 40-40

Бывший испанский футболист, выступавший на позиции защитника, Жерар Пике рассказал об идеях изменить правила тенниса, отметив, что Международная федерация тенниса (ITF) не хочет ничего менять.

«Мы пытаемся что-то изменить, но у нас ничего не получается. ITF не хочет ничего менять. Почему в теннисе есть две подачи? Это 30 секунд, пока парень подбрасывает мяч. Люди не хотят это видеть. Они также не хотят видеть игру в пять минут со счетом 40-40. Нужно ввести золотое очко при счете 40-40», — приводит слова Пике из подкаста Икера Касильяса Punto de Break.

Жерар Пике связан с теннисом через его инвестиционную компанию Kosmos. В августе 2018 года холдинг Пике заключил первое спонсорское соглашение с ITF. Контракт был рассчитан на 25 лет и оценивался в 3 млрд долларов. Также Kosmos стал основным инвестором обновлённого Кубка Дэвиса.