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Феликс Оже-Альяссим победил Чилича и стал первым полуфиналистом турнира ATP-500 в Дубае

Феликс Оже-Альяссим победил Чилича и стал первым полуфиналистом турнира ATP-500 в Дубае
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21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл экс третью ракетку мира представителя Хорватии 36-летнего Марина Чилича (187-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 13:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 2
         
Марин Чилич
187
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Чилича три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Соперником Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Дубае станет победитель матча между итальянцем Лукой Нарди и Кентеном Алисом из Франции.

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