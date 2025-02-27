Феликс Оже-Альяссим победил Чилича и стал первым полуфиналистом турнира ATP-500 в Дубае

21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл экс третью ракетку мира представителя Хорватии 36-летнего Марина Чилича (187-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Чилича три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Соперником Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Дубае станет победитель матча между итальянцем Лукой Нарди и Кентеном Алисом из Франции.