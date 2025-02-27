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Турнир WTA-500 в Мериде: расписание игрового дня с 27 на 28 февраля

Турнир WTA-500 в Мериде: расписание игрового дня с 27 на 28 февраля
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В ночь с 27 на 28 февраля в Мериде (Мексика) пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга.

Теннис. WTA-500, Мерида. 1/8 финала (время — московское):

27 февраля:
23:00. Эмилиана Аранго (Колумбия) — Франческа Джонс (Великобритания).

28 февраля:
0:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);
3:00. Магда Линетт (Польша) — Зейнеп Сёнмез (Турция);
4:30. Эмма Наварро (США) — Петра Мартич (Хорватия).

Действующей чемпионкой соревнований в Мериде является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. В прошлогоднем финале она обыграла американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:1.

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