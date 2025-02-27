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WTA представила свой новый фирменный стиль и логотип

WTA представила свой новый фирменный стиль и логотип
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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила свой обновлённый фирменный визуальный стиль. Теперь логотип бренда стал более минималистичным, однако он выполнен в ярком цвете зелёного оттенка.

Фото: wtatennis.com

«Стиль для новой эры WTA, сформированный игроками, болельщиками и нашими партнёрами по всему миру, призван усилить влияние WTA как лидера в индустрии спорта и развлечений. Благодаря мощному логотипу и яркому цвету бренд передаёт дух и энергию WTA, оживляя насыщенность женского тенниса как никогда прежде», — говорится в пресс-релизе организации.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

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