Зверев проигнорировал пресс-конференцию после сенсационного поражения в Акапулько

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пропустил обязательную пресс-конференцию на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), сообщает известный журналист Бен Ротенберг и делится фотографией с места событий.

Фото: из личного архива Бена Ротенберга

Во втором круге турнира в Акапулько Зверев (1) сенсационно проиграл 83-й ракетке мира из США Лёнеру Тину (Q) со счётом 3:6, 4:6.

По словам Ротенберга, который известен своим предвзятым отношением к немцу, Зверев после поражения от Тина сразу ушёл со стадиона и сел в автомобиль, пока его соперник ещё давал интервью на корте. При этом организаторы соревнований планировали пресс-конференцию Зверева при любом раскладе (его поражении или победе).

По правилам Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зверев должен получить наказание в виде штрафа за такое поведение.