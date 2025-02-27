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Зверев проигнорировал пресс-конференцию после сенсационного поражения в Акапулько

Зверев проигнорировал пресс-конференцию после сенсационного поражения в Акапулько
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пропустил обязательную пресс-конференцию на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), сообщает известный журналист Бен Ротенберг и делится фотографией с места событий.

Фото: из личного архива Бена Ротенберга

Во втором круге турнира в Акапулько Зверев (1) сенсационно проиграл 83-й ракетке мира из США Лёнеру Тину (Q) со счётом 3:6, 4:6.

Акапулько. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 05:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Лёнер Тин
83
США
Лёнер Тин
Л. Тин

По словам Ротенберга, который известен своим предвзятым отношением к немцу, Зверев после поражения от Тина сразу ушёл со стадиона и сел в автомобиль, пока его соперник ещё давал интервью на корте. При этом организаторы соревнований планировали пресс-конференцию Зверева при любом раскладе (его поражении или победе).

По правилам Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зверев должен получить наказание в виде штрафа за такое поведение.

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