Зверев проигнорировал пресс-конференцию после сенсационного поражения в Акапулько

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пропустил обязательную пресс-конференцию на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), сообщает известный журналист Бен Ротенберг и делится фотографией с места событий.
Фото: из личного архива Бена Ротенберга
Во втором круге турнира в Акапулько Зверев (1) сенсационно проиграл 83-й ракетке мира из США Лёнеру Тину (Q) со счётом 3:6, 4:6.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
По словам Ротенберга, который известен своим предвзятым отношением к немцу, Зверев после поражения от Тина сразу ушёл со стадиона и сел в автомобиль, пока его соперник ещё давал интервью на корте. При этом организаторы соревнований планировали пресс-конференцию Зверева при любом раскладе (его поражении или победе).
По правилам Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зверев должен получить наказание в виде штрафа за такое поведение.
- 27 февраля 2025
-
18:25
-
17:23
-
16:00
-
15:34
-
15:02
-
14:30
-
13:52
-
13:15
-
12:16
-
11:58
-
11:30
-
11:06
-
10:59
-
10:25
-
09:51
-
09:36
-
09:14
-
08:30
-
07:43
-
07:40
-
07:32
-
06:46
-
06:43
-
06:08
-
06:02
-
05:41
-
05:07
-
03:08
-
02:53
-
00:50
-
00:23
- 26 февраля 2025
-
23:52
-
23:21
-
23:03
-
22:49