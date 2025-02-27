Даниил Медведев — Таллон Грикспор: россиянин повёл в матче 1/4 финала турнира в Дубае
Поделиться
Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, шестой ракетки мира россиянина Даниила Медведева (1) с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Стартовую партию со счётом 6:2 забрал россиянин, который выигрывал данные соревнования в 2023 году.
Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:15 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|5
47
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Стартовый сет поединка продлился 29 минут. В его рамках Медведев реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных, при этом не дав ни шанса на своей подаче Грикспору.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Таллон Грикспор в четвертьфинале турнира в Дубае.
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
19:22
-
18:48
-
18:25
-
17:23
-
16:00
-
15:34
-
15:02
-
14:30
-
13:52
-
13:15
-
12:16
-
11:58
-
11:30
-
11:06
-
10:59
-
10:25
-
09:51
-
09:36
-
09:14
-
08:30
-
07:43
-
07:40
-
07:32
-
06:46
-
06:43
-
06:08
-
06:02
-
05:41
-
05:07
-
03:08
-
02:53
-
00:50
-
00:23
- 26 февраля 2025
-
23:52
-
23:21