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Даниил Медведев — Таллон Грикспор: россиянин повёл в матче 1/4 финала турнира в Дубае

Даниил Медведев — Таллон Грикспор: россиянин повёл в матче 1/4 финала турнира в Дубае
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, шестой ракетки мира россиянина Даниила Медведева (1) с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Стартовую партию со счётом 6:2 забрал россиянин, который выигрывал данные соревнования в 2023 году.

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:15 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		5
         
Таллон Грикспор
47
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Стартовый сет поединка продлился 29 минут. В его рамках Медведев реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных, при этом не дав ни шанса на своей подаче Грикспору.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Таллон Грикспор в четвертьфинале турнира в Дубае.

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