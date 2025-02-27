Даниил Медведев — Таллон Грикспор: россиянин повёл в матче 1/4 финала турнира в Дубае

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, шестой ракетки мира россиянина Даниила Медведева (1) с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Стартовую партию со счётом 6:2 забрал россиянин, который выигрывал данные соревнования в 2023 году.

Стартовый сет поединка продлился 29 минут. В его рамках Медведев реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных, при этом не дав ни шанса на своей подаче Грикспору.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Таллон Грикспор в четвертьфинале турнира в Дубае.