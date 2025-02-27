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Ига Швёнтек посетила домашний матч «Голден Стэйт Уорриорз»

Ига Швёнтек посетила домашний матч «Голден Стэйт Уорриорз»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек посетила матч НБА, в котором баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 128:92 победили на домашнем паркете «Шарлотт Хорнетс». Швёнтек смотрела игру в компании своего психолога Дарьи Абрамович, которая работает с Игой ещё с подростковых лет.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
128 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 16, Грин - 15, Карри - 15, Пэйтон II - 14, Муди - 13, Нокс - 12, Подзиемски - 10, Пост - 8, Батлер - 6, Роу - 6, Спенсер - 6, Луни - 4, Сантос - 3, Джексон-Дэвис, Коллинз
Шарлотт Хорнетс: Симпсон - 16, Карри - 14, Уильямс - 12, Мур - 12, Бриджес - 9, Бо - 9, Смит - 9, Грин - 6, Диабате - 5, Нуркич, Окоги, Пэйтон, Гибсон

Швёнтек прилетела в США, где весной пройдёт целый ряд крупных турниров. В частности, в начале марта Ига попытается защитить титул чемпионки турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Престижные соревнования пройдут с 5 по 16 марта.

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