Ига Швёнтек посетила домашний матч «Голден Стэйт Уорриорз»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек посетила матч НБА, в котором баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 128:92 победили на домашнем паркете «Шарлотт Хорнетс». Швёнтек смотрела игру в компании своего психолога Дарьи Абрамович, которая работает с Игой ещё с подростковых лет.

Швёнтек прилетела в США, где весной пройдёт целый ряд крупных турниров. В частности, в начале марта Ига попытается защитить титул чемпионки турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Престижные соревнования пройдут с 5 по 16 марта.

Видео: допинг-скандалы в теннисе: