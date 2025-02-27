Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира в Дубае, уступив Грикспору

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который выигрывал в 2023 году.

В матче 1/4 финала Медведев (1) со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7 уступил 47-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору.

Нельзя не отметить, что во втором сете Медведев имел четыре матчбола, а также преимущество в счёте 4:1 на тай-брейке. Упустив свои шансы, Медведев поругался с судьёй этого поединка.

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Встреча Медведева с Грикспором продлилась 2 часа и 40 минут. В её рамках Даниил 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Таллона пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал турнира в Дубае Грикспор сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) – Маттео Берреттини (Италия).