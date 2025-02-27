В ВАДА объяснили, почему агентство первым предложило Яннику Синнеру заключить соглашение

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд объяснил, по какой причине организация первой предложила первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру заключить мировое соглашение, хотя в прошлом году сама подала апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать теннисиста.

«ВАДА осознало, что 12 месяцев наказания не подходят под этот конкретный случай, который был инициирован очень специфическими обстоятельствами (имеется в виду чрезвычайно низкое содержание запрещённого вещества в пробе. – Прим. «Чемпионата»).

Именно для таких случаев в 2021 году была введена статья 10.8.2 Кодекса ВАДА», — приводит слова Фицджеральда Corriere della Sera.

Также Фитцджеральд отметил, что соглашение о признании вины удовлетворяет обе стороны.

«Мы видим, что принцип ответственности спортсмена за действия членов его команды был соблюдён, в связи с чем спортсмен не получил неоправданно сурового наказания», — пояснил Фицджеральд.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.