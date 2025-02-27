Даниил Медведев — Таллон Грикспор: россиянин упустил 4 матчбола во 2-м сете матча в Дубае
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, шестой ракетки мира россиянина Даниила Медведева (1) с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Вторую партию со счётом 7:6 (9:7) выиграл Грикспор, тем самым сравняв счёт поединка (стартовый сет остался за Медведевым (6:2)).
Второй сет поединка продлился 1 час и 14 минут. В его рамках Медведев упустил четыре матчбола, а также преимущество в счёте 4:1 на тай-брейке. Даниил реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных, Грикспор — один из трёх.
Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:15 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6 7
|1
|
|7 9
|1
47
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Таллон Грикспор в четвертьфинале турнира в Дубае.
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