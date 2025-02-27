Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это двойные стандарты в отношении русских?» Медведев поругался с судьей матча в Дубае

«Это двойные стандарты в отношении русских?» Медведев поругался с судьей матча в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение во время матча с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:15 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 1
2 		7 9 1
         
Таллон Грикспор
47
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Медведев эмоционально отреагировал на такое решение судьи на вышке.

Фото: скриншот из трансляции

Медведев: за что?
Судья: Вы знаете, что вы мне сказали.
Медведев: Ты очень нежный, да? Очень нежный. Что это, двойные стандарты в отношении россиян?

Отметим, что на данный момент точно неизвестно, за что конкретно арбитр наказал Медведева.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Таллон Грикспор в четвертьфинале турнира в Дубае.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android