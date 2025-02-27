«Это двойные стандарты в отношении русских?» Медведев поругался с судьей матча в Дубае

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение во время матча с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Медведев эмоционально отреагировал на такое решение судьи на вышке.

Фото: скриншот из трансляции

Медведев: за что?

Судья: Вы знаете, что вы мне сказали.

Медведев: Ты очень нежный, да? Очень нежный. Что это, двойные стандарты в отношении россиян?

Отметим, что на данный момент точно неизвестно, за что конкретно арбитр наказал Медведева.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Таллон Грикспор в четвертьфинале турнира в Дубае.