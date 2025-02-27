Медведев демонстративно отказался пожимать руку судье его матча с Грикспором в Дубае

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев демонстративно не стал пожимать руку Аделю Нуру, который судил его матч с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Фото: скриншот из видео

Проиграв поединок (6:2, 6:7 (7:9), 5:7), Медведев пожал руку Грикспору у сетки, после чего прошёл мимо Нура, который ожидал рукопожатия, Даниил что-то сказал ему вслед. Адель визуально на это отреагировал спокойно. Даниил же, собирая вещи, ещё что-то высказывал арбитру.

Во втором сете прошедшего матча Нур вынес Медведеву предупреждение за неспортивное поведение, что сильно разозлило Даниила. Между ними завязался неприятный диалог: