Медведев демонстративно отказался пожимать руку судье его матча с Грикспором в Дубае
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Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев демонстративно не стал пожимать руку Аделю Нуру, который судил его матч с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:15 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|5
|
|7 9
|7
47
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Фото: скриншот из видео
Проиграв поединок (6:2, 6:7 (7:9), 5:7), Медведев пожал руку Грикспору у сетки, после чего прошёл мимо Нура, который ожидал рукопожатия, Даниил что-то сказал ему вслед. Адель визуально на это отреагировал спокойно. Даниил же, собирая вещи, ещё что-то высказывал арбитру.
Во втором сете прошедшего матча Нур вынес Медведеву предупреждение за неспортивное поведение, что сильно разозлило Даниила. Между ними завязался неприятный диалог:
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