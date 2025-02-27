«Кажется, Даниил жаждет дисквалификации». Ротенберг осудил поведение Медведева в Дубае

Известный журналист Бен Ротенберг осудил поведение чемпиона US Open – 2021, шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Я уже говорил об этом ранее и, вероятно, скажу снова: в последний год или около того Медведев, кажется, почти жаждет дисквалификации. Как будто он пытается нащупать предел, чтобы знать, где находится… Но каким-то образом он до сих пор его не достиг.

В какой-то момент Даниил больше не сможет позволять себе превращать всех и вся на корте в свою боксёрскую грушу, когда он чувствует себя раздражённым», — написал Ротенберг в социальных сетях.

Медведев поругался с судьей Аделем Нуром за то, что он выписал ему предупреждение за неспортивное поведение. Даниил предположил, что Нур сделал это из-за двойных стандартов по отношению к спортсменам из России. Нур оскорбился и опроверг слова Медведева.