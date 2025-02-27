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Таллон Грикспор прокомментировал волевую победу над Даниилом Медведевым в Дубае

Таллон Грикспор прокомментировал волевую победу над Даниилом Медведевым в Дубае
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47-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор прокомментировал волевую победу (2:6, 7:6 (9:7), 7:5) над чемпионом US Open – 2021, шестой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:15 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 5
2 		7 9 7
         
Таллон Грикспор
47
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

— Я бы хотел отпраздновать, но уже завтра меня ждёт другой поединок. Очень рад этой победе. Во втором сете мне пришлось отыграть пару матчболов. Даниил — невероятный игрок и соперник. Он уже много лет находится на вершине рейтинга. Я очень доволен этой победой.

— Ты спасся с четырёх матчболов. Ты работал над тем, чтобы сохранять спокойствие. Насколько это помогло тебе сосредоточиться?
— Это был единственный вариант, чтобы пройти дальше, — сохранять спокойствие. Иногда нужно, чтобы удача была на твоей стороне. Я чувствовал, что сегодня она была именно на моей стороне. Очень рад победе. Постараюсь восстановиться и подготовиться к завтрашнему дню, — сказал Грикспор в интервью на корте.

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