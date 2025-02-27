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Рыбакина: хочу вдохновить молодое поколение девушек в Казахстане

Рыбакина: хочу вдохновить молодое поколение девушек в Казахстане
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своих спортивных качествах.

«Когда я на корте, я становлюсь лучшей версией себя. Чтобы побеждать, нужно много и усердно работать, быть самоотверженной и сильной психологически. Три слова, которыми я бы описала себя: спокойная, боевитая и решительная. Я хочу вдохновить молодое поколение, особенно девушек в Казахстане. Это важная часть», — сказала Рыбакина в видео, посвящённом ребрендингу WTA, на официальном сайте организации.

Напомним, в своём последнем матче 21 февраля в полуфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае 25-летняя Рыбакина потерпела поражение от девятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

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