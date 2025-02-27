Медведев объяснил свои обвинения в двойных стандартах к русским в адрес судьи в Дубае

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал ссору с судьёй Аделем Нуром в 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
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— Что произошло с судьёй, когда случилось предупреждение? Вы поговорили? Было слышно что-то о двойных стандартах к русским.
— Да нет, это я переборщил, конечно. Мы уже поговорили после матча. Я давно знаю этого судью, и даже дело не в нём. Всем судьям в ATP-туре совершенно всё равно, откуда ты, кто ты. Они просто стараются делать свою работу лучше всего. Понятное дело — всегда кто-то будет недоволен, поэтому я это уже просто от балды сказал.
Мы поговорили, я извинился. Сказал, что я, если честно, не помню всего, чего я наговорил, это правда. И я не уверен, было ли что-то, где я прямо что-то обидное сказал, но, если оно было, я попросил прощения за это. Я его уважаю как судью. Не буду рассказывать, в чём там была проблема. Бывает во время встречи, в пылу, в жару получается такое, что, кажется тебе нечестным, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.
Напомним, во втором сете прошедшего матча Нур вынес Медведеву предупреждение за неспортивное поведение, что сильно разозлило Даниила. Между ними завязался неприятный диалог:
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