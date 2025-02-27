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Медведев прокомментировал четыре нереализованных матчбола в матче с Грикспором

Медведев прокомментировал четыре нереализованных матчбола в матче с Грикспором
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае от нидерландца Таллона Грикспора (47-й номер рейтинга) ответил на вопрос, как на него повлиял факт нереализации четырёх матчболов во втором сете.

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:15 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 5
2 		7 9 7
         
Таллон Грикспор
47
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

— Сильно сбило по ходу матча то, что не удалось реализовать четыре матчбола? У Грикспора многое сегодня получалось, удавались свечки. Или до конца второй партии удавалось сохранять спокойствие?
— Всегда неприятно то, что эти матчболы были проиграны. У каждого свой теннис, Таллон сильно бьёт и немножко, может быть, играет без ритма, скажем так. И да, я считаю, что были моменты, в которых ему в каком-то смысле чуть-чуть повезло, но это теннис. Везёт сильнейшим, значит, он был сильнее сегодня. Надеюсь, что в следующий раз, если мы где- то встретимся, мне чуть больше в какие-то такие моменты повезёт и я смогу выиграть, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Напомним, во втором сете встречи с Грикспором арбитр вынес Медведеву предупреждение за неспортивное поведение, что сильно разозлило Даниила. Между ними завязался неприятный диалог.

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