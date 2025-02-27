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Моргаду: для карьеры Даниила Медведева наступают непростые времена

Моргаду: для карьеры Даниила Медведева наступают непростые времена
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о текущем состоянии чемпиона US Open – 2021 шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

«Медведев играл на Ближнем Востоке гораздо лучше, чем в начале этого сезона, но из Дохи и Дубая он уезжает с двумя четвертьфиналами — всего восемь побед в пяти (!) турнирах, сыгранных в 2025 году.

Его последний финал был в Индиан-Уэллсе 2024 года, а последний титул… в Риме 2023 года.

Для его карьеры наступают непростые времена… За Медведевым будет очень интересно следить во время Солнечного дубля — ему нужно защищать много очков...» — написал Моргаду в социальных сетях.

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