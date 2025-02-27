Стефанос Циципас одолел Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Дубае
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 21:15 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|1
|6
|
|6
|4
30
Маттео Берреттини
М. Берреттини
В четвертьфинальном матче Циципас (4) со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4 обыграл 30-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в финал турнира в Дубае Циципас сразится с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.
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