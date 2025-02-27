Стефанос Циципас одолел Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Дубае

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинальном матче Циципас (4) со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4 обыграл 30-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал турнира в Дубае Циципас сразится с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.