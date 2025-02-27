Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас одолел Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Дубае

Стефанос Циципас одолел Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Дубае
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 21:15 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 5 		6 4
         
Маттео Берреттини
30
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

В четвертьфинальном матче Циципас (4) со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4 обыграл 30-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал турнира в Дубае Циципас сразится с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
Материалы по теме
Медведев упустил 4 матчбола. Он устроил скандал с судьёй, проиграл и не пожал ему руку
Медведев упустил 4 матчбола. Он устроил скандал с судьёй, проиграл и не пожал ему руку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android