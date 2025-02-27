Энди Роддик: Мирра Андреева станет первой ракеткой мира

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик лестно высказался о 17-летней российской теннисистке Мирре Андреевой, которая 22 февраля стала самой молодой победительницей турнира WTA-1000 в истории нынешнего формата, выиграв соревнования в Дубае.

«В какой-то момент она станет номером один в мире. Я непрерывно следил за ней на этой неделе — обычно это происходит на турнирах «Большого шлема». Она подаёт гораздо лучше, чем люди думают, и она будет только прогрессировать.

Меня беспокоит, что она не является одним из феноменальных образцов в физике вроде Дженнифер Каприати, Линдсей Дэвенпорт, Винус или Серены Уильямс. Единственная, у кого я могу вспомнить этот феномен не в столь далёком прошлом, — это Мартина Хингис, которую впоследствии подавили физической мощью.

Так что, сможет ли Андреева развить достаточный темп, чтобы не быть подавленной Ариной Соболенко или Швёнтек? Она победила их обеих», — сказал Роддик в своем подкасте Served with Andy Roddick.

На данный момент Мирра Андреева занимает девятую строчку рейтинга WTA.