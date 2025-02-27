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Янник Синнер не сможет тренироваться в клубе Монте-Карло во время дисквалификации

Янник Синнер не сможет тренироваться в клубе Монте-Карло во время дисквалификации
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не сможет во время текущей трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил тренироваться в теннисном клубе в Монте-Карло (Монако). Ранее о таких планах Синнера заявляли некоторые итальянские СМИ.

«Загородный клуб Монте-Карло имеет членство в двух теннисных федерациях: французской и монакской. Это частный клуб, но это не освобождает его от обязательств: быть членом двух теннисных федераций – Франции и Монако. Монако — потому что это теннисный клуб княжества. Франции — потому что он расположен на французской территории в Рокебрюн-Кап-Мартен», — приводит слова представителя пресс-службы клуба Tennis Italiano.

Отметим, что в правилах дисквалификации от ITIA чётко обозначается, что забаненный игрок не может во время дисквалификации тренироваться в клубах, имеющих отношение к национальным федерациям тенниса.

Напомним, дисквалификация Синнера истечёт 4 мая, но к официальным тренировкам он сможет приступить уже 13 апреля.

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