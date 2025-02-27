Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 27 февраля

27 февраля прошёл четвёртый игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. ATP-500, Дубай. Четвертьфинальный раунд. Результаты 27 февраля:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 3:6, 6:2;

Кентен Алис (Франция, Q) – Лука Нарди (Италия, LL) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5);

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 7:6 (9:7), 7:5;

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Маттео Берреттини (Италия) – 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.

Отметим, что после поражения Даниила Медведева в сетке турнира в Дубае россиян не осталось.