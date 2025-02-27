Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 27 февраля
27 февраля прошёл четвёртый игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. ATP-500, Дубай. Четвертьфинальный раунд. Результаты 27 февраля:
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 3:6, 6:2;
- Кентен Алис (Франция, Q) – Лука Нарди (Италия, LL) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5);
- Таллон Грикспор (Нидерланды) – Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 7:6 (9:7), 7:5;
- Стефанос Циципас (Греция, 4) — Маттео Берреттини (Италия) – 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.
Отметим, что после поражения Даниила Медведева в сетке турнира в Дубае россиян не осталось.
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