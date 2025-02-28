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Диана Шнайдер проиграла 120-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Остине

Диана Шнайдер проиграла 120-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Остине
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Остине (США), призовой фонд которого составляет $ 275 094.

Остин. 2-й круг
27 февраля 2025, четверг. 22:10 МСК
Сорана Кырстя
120
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 4
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В матче второго круга Шнайдер (2) со счётом 3:6, 6:2, 4:6 уступила 120-й ракетке мира из Румынии Соране Кырсте.

Встреча Шнайдер с Кырстей продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал турнира в Остине Кырстя сразится с победительницей матча Маккартни Кесслер (США, 5) — Кристина Букша (Испания, Q).

Сетка турнира WTA-250 в Остине
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