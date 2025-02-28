Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всегда чувствую себя здесь как дома». Арина Соболенко посетила штаб-квартиру Nike

«Всегда чувствую себя здесь как дома». Арина Соболенко посетила штаб-квартиру Nike
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила штаб-квартиру компании Nike в Бивертоне (штат Орегон). Белоруска является глобальным амбассадором данного бренда.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Всегда чувствую себя здесь как дома», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «сердце».

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 проиграла 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Соревнования выиграла россиянка Мирра Андреева.

Далее Арина планирует выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Белоруска ещё ни разу не выигрывала грядущие соревнования.

Материалы по теме
Мирра ворвалась в топ-10 в 17 лет — как Шарапова и Курникова. Какой путь ждёт её дальше?
Мирра ворвалась в топ-10 в 17 лет — как Шарапова и Курникова. Какой путь ждёт её дальше?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android