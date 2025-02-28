«Всегда чувствую себя здесь как дома». Арина Соболенко посетила штаб-квартиру Nike

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила штаб-квартиру компании Nike в Бивертоне (штат Орегон). Белоруска является глобальным амбассадором данного бренда.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Всегда чувствую себя здесь как дома», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «сердце».

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 проиграла 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Соревнования выиграла россиянка Мирра Андреева.

Далее Арина планирует выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Белоруска ещё ни разу не выигрывала грядущие соревнования.