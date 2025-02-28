Медведев раскритиковал теннисные мячи после поражения от Грикспора на турнире в Дубае
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Российский теннисист Даниил Медведев выступил с критикой медленных мячей на турнире в Дубае.
Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 18:15 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|5
|
|7 9
|7
47
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
«Я считаю, что в последнем гейме, который мы сыграли, было просто нелепо, насколько медленными стали мячи. Я не понимаю, почему в ATP-туре не меняют мячи не каждые 5, а хотя бы каждые 7 геймов. Это для меня загадка», — приводит слова Медведева Punto de Break.
Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае нидерландцу Таллону Грикспору со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7. во втором сете Медведев имел четыре матчбола, а также преимущество в счёте 4:1 на тай-брейке. Упустив свои шансы, Медведев поругался с судьёй этого поединка.
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