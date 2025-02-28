Даниил Медведев: сейчас для меня главное – восстановить свою игру

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей игре после поражения в четвертьфинале турнира в Дубае от нидерландца Таллона Грикспора со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.

«Сейчас для меня главное – восстановить свою игру. Думаю, именно так я снова смогу выходить в финалы, выигрывать турниры и так далее. В то же время я играл очень хорошо и хотел пройти дальше четвертьфинала. Но каждый матч – это новая история», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Во втором сете Медведев имел четыре матчбола, а также преимущество в счёте 4:1 на тай-брейке. Упустив свои шансы, Медведев поругался с судьёй этого поединка.

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