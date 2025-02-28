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Эмма Наварро — Петра Мартич, результат матча 28 февраля 2025, счет 2:0 (6:1, 6:2), 2-й круг WTA-500 в Мериде

Эмма Наварро разгромила Петру Мартич и вышла в четвертьфинал WTA-500 в Мериде
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился матч второго круга между 10-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро (первый посев на турнире) и 124-й в мировом рейтинге Петрой Мартич из Хорватии. Победу в двух сетах одержала Наварро — 6:1, 6:2.

Мерида. 2-й круг
28 февраля 2025, пятница. 05:40 МСК
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Петра Мартич
124
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Наварро ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Мартич не выполнила ни одного эйса при трёх двойных ошибках и не выиграла за матч ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Эмма Наварро сыграет с 88-й ракеткой мира Зейнеп Сёнмез из Турции.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде

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