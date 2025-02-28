Эмма Наварро разгромила Петру Мартич и вышла в четвертьфинал WTA-500 в Мериде

В ночь с 27 на 28 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился матч второго круга между 10-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро (первый посев на турнире) и 124-й в мировом рейтинге Петрой Мартич из Хорватии. Победу в двух сетах одержала Наварро — 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Наварро ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Мартич не выполнила ни одного эйса при трёх двойных ошибках и не выиграла за матч ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Мериде Эмма Наварро сыграет с 88-й ракеткой мира Зейнеп Сёнмез из Турции.

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